Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7394 - Cementerio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

 7394 11° 3225 
 2°7410 12° 7835
 3°7912 13° 5047 
 4°5485 14° 7338 
 5°4157 15° 4387 
 6°2344 16° 4713 
 7°5695 17° 6970 
 8°9103 18° 2956 
 9°429819° 1624 
 10°9902 20° 9367 

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con el cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.

Además, el cementerio en los sueños puede representar la introspección y el proceso de duelo. Puede ser una invitación a confrontar emociones reprimidas o a reflexionar sobre la mortalidad y el significado de la vida.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

