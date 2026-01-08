En esta noticia
Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7394 - Cementerio
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero
|1°
|7394
|11°
|3225
|2°
|7410
|12°
|7835
|3°
|7912
|13°
|5047
|4°
|5485
|14°
|7338
|5°
|4157
|15°
|4387
|6°
|2344
|16°
|4713
|7°
|5695
|17°
|6970
|8°
|9103
|18°
|2956
|9°
|4298
|19°
|1624
|10°
|9902
|20°
|9367
¿Qué significa soñar con Cementerio?
Soñar con el cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.
Además, el cementerio en los sueños puede representar la introspección y el proceso de duelo. Puede ser una invitación a confrontar emociones reprimidas o a reflexionar sobre la mortalidad y el significado de la vida.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.