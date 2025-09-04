Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este jueves 4 de septiembre
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4848 - Muerto que habla
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre
|1°
|4848
|11°
|3415
|2°
|0599
|12°
|7370
|3°
|1767
|13°
|8393
|4°
|7616
|14°
|3347
|5°
|8865
|15°
|9361
|6°
|9006
|16°
|9887
|7°
|4800
|17°
|6080
|8°
|3208
|18°
|9785
|9°
|7201
|19°
|5944
|10°
|0869
|20°
|7096
¿Qué significa soñar con Muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.
Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido. La comunicación con el muerto en el sueño puede ser una forma de buscar consuelo o guía en momentos de incertidumbre.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
