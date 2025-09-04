Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este jueves 4 de septiembre

Descubre qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la primera este jueves.

En esta noticia

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4848 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre

 4848 11° 3415 
 2°0599 12° 7370
 3°1767 13° 8393 
 4°7616 14° 3347 
 5°8865 15° 9361 
 6°9006 16° 9887 
 7°4800 17° 6080 
 8°3208 18° 9785 
 9°7201 19° 5944 
 10°0869 20° 7096 

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido. La comunicación con el muerto en el sueño puede ser una forma de buscar consuelo o guía en momentos de incertidumbre.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

