Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4848 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre

1° 4848 11° 3415 2° 0599 12° 7370 3° 1767 13° 8393 4° 7616 14° 3347 5° 8865 15° 9361 6° 9006 16° 9887 7° 4800 17° 6080 8° 3208 18° 9785 9° 7201 19° 5944 10° 0869 20° 7096

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido. La comunicación con el muerto en el sueño puede ser una forma de buscar consuelo o guía en momentos de incertidumbre.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.