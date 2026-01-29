En esta noticia
Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3834 - La Cabeza
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero
|1°
|3834
|11°
|4708
|2°
|1187
|12°
|5707
|3°
|3717
|13°
|2418
|4°
|5991
|14°
|1538
|5°
|2382
|15°
|9452
|6°
|7988
|16°
|8515
|7°
|7845
|17°
|2363
|8°
|3356
|18°
|0175
|9°
|9646
|19°
|2608
|10°
|2289
|20°
|4911
¿Qué significa soñar con La Cabeza?
Soñar con la cabeza puede simbolizar el pensamiento, la inteligencia y la toma de decisiones. Este sueño a menudo refleja la forma en que manejamos nuestras ideas y cómo nos enfrentamos a los desafíos en la vida diaria.
Además, la cabeza en los sueños puede representar la autoridad y el control. Si en el sueño la cabeza está en una situación de conflicto o dolor, puede indicar preocupaciones sobre el poder personal o la falta de claridad en la vida.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.