Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3834 - La Cabeza

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero

1° 3834 11° 4708 2° 1187 12° 5707 3° 3717 13° 2418 4° 5991 14° 1538 5° 2382 15° 9452 6° 7988 16° 8515 7° 7845 17° 2363 8° 3356 18° 0175 9° 9646 19° 2608 10° 2289 20° 4911

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza puede simbolizar el pensamiento, la inteligencia y la toma de decisiones. Este sueño a menudo refleja la forma en que manejamos nuestras ideas y cómo nos enfrentamos a los desafíos en la vida diaria.

Además, la cabeza en los sueños puede representar la autoridad y el control. Si en el sueño la cabeza está en una situación de conflicto o dolor, puede indicar preocupaciones sobre el poder personal o la falta de claridad en la vida.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.