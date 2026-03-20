Durante este jueves, 19 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Este jueves, 19 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con el San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual y protección. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un camino claro en momentos de confusión o incertidumbre. Además, el San Pedro en los sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de un nuevo comienzo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones importantes y el deseo de avanzar en la vida. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.