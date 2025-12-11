En esta noticia
Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2574 - Gente Negra
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre
|1°
|2574
|11°
|1269
|2°
|3437
|12°
|6967
|3°
|7418
|13°
|4734
|4°
|9444
|14°
|4119
|5°
|9941
|15°
|9029
|6°
|4811
|16°
|7700
|7°
|1937
|17°
|5096
|8°
|5730
|18°
|0514
|9°
|1872
|19°
|3924
|10°
|7778
|20°
|5467
¿Qué significa soñar con Gente Negra?
Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.
Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.