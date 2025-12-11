Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2574 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre

1° 2574 11° 1269 2° 3437 12° 6967 3° 7418 13° 4734 4° 9444 14° 4119 5° 9941 15° 9029 6° 4811 16° 7700 7° 1937 17° 5096 8° 5730 18° 0514 9° 1872 19° 3924 10° 7778 20° 5467

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.

Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.