Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6118 - Sangre

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero

 6118 11° 1872 
 2°8505 12° 7514
 3°8072 13° 2076 
 4°5425 14° 8045 
 5°7858 15° 5553 
 6°6856 16° 7472 
 7°2945 17° 5786 
 8°4826 18° 8329 
 9°083219° 5748 
 10°2800 20° 2315 

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con la sangre puede simbolizar la vida, la energía y la vitalidad. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención, ya que la sangre es un elemento vital en el cuerpo humano.

Por otro lado, también puede representar miedo, pérdida o dolor. La sangre en los sueños puede indicar que hay algo en la vida del soñador que necesita ser sanado o que hay conflictos emocionales que deben ser resueltos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

