Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6118 - Sangre
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero
|1°
|6118
|11°
|1872
|2°
|8505
|12°
|7514
|3°
|8072
|13°
|2076
|4°
|5425
|14°
|8045
|5°
|7858
|15°
|5553
|6°
|6856
|16°
|7472
|7°
|2945
|17°
|5786
|8°
|4826
|18°
|8329
|9°
|0832
|19°
|5748
|10°
|2800
|20°
|2315
¿Qué significa soñar con Sangre?
Soñar con la sangre puede simbolizar la vida, la energía y la vitalidad. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención, ya que la sangre es un elemento vital en el cuerpo humano.
Por otro lado, también puede representar miedo, pérdida o dolor. La sangre en los sueños puede indicar que hay algo en la vida del soñador que necesita ser sanado o que hay conflictos emocionales que deben ser resueltos.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.