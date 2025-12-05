Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3075 - El Payaso
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre
|1°
|3075
|11°
|0416
|2°
|8866
|12°
|8885
|3°
|3893
|13°
|5235
|4°
|9236
|14°
|1365
|5°
|3880
|15°
|4702
|6°
|9743
|16°
|0876
|7°
|5359
|17°
|7835
|8°
|3382
|18°
|0433
|9°
|8732
|19°
|9883
|10°
|7957
|20°
|6971
¿Qué significa soñar con El Payaso?
Soñar con un payaso puede simbolizar la necesidad de diversión y alegría en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las preocupaciones y encontrar momentos de felicidad, incluso en situaciones difíciles.
Sin embargo, también puede representar el miedo o la incomodidad ante lo desconocido. Los payasos, a menudo vistos como figuras cómicas, pueden ocultar emociones más profundas, sugiriendo que el soñador debe enfrentar sus propios miedos o inseguridades.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.