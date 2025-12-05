Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3075 - El Payaso

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre

1° 3075 11° 0416 2° 8866 12° 8885 3° 3893 13° 5235 4° 9236 14° 1365 5° 3880 15° 4702 6° 9743 16° 0876 7° 5359 17° 7835 8° 3382 18° 0433 9° 8732 19° 9883 10° 7957 20° 6971

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con un payaso puede simbolizar la necesidad de diversión y alegría en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las preocupaciones y encontrar momentos de felicidad, incluso en situaciones difíciles.

Sin embargo, también puede representar el miedo o la incomodidad ante lo desconocido. Los payasos, a menudo vistos como figuras cómicas, pueden ocultar emociones más profundas, sugiriendo que el soñador debe enfrentar sus propios miedos o inseguridades.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.