Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7030 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero

 7030 11° 6829 
 2°7947 12° 8299
 3°2701 13° 0159 
 4°3237 14° 7427 
 5°1402 15° 9975 
 6°3692 16° 0059 
 7°9803 17° 5886 
 8°8158 18° 0549 
 9°073319° 5518 
 10°2224 20° 4588 

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa es un símbolo de amor y compasión, por lo que soñar con ella puede indicar un deseo de cultivar relaciones más profundas y significativas en la vida. Este sueño invita a la reflexión sobre la importancia de la bondad y el servicio hacia los demás.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

