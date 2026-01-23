En esta noticia
Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7030 - Santa Rosa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero
|1°
|7030
|11°
|6829
|2°
|7947
|12°
|8299
|3°
|2701
|13°
|0159
|4°
|3237
|14°
|7427
|5°
|1402
|15°
|9975
|6°
|3692
|16°
|0059
|7°
|9803
|17°
|5886
|8°
|8158
|18°
|0549
|9°
|0733
|19°
|5518
|10°
|2224
|20°
|4588
¿Qué significa soñar con Santa Rosa?
Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.
Además, la Santa Rosa es un símbolo de amor y compasión, por lo que soñar con ella puede indicar un deseo de cultivar relaciones más profundas y significativas en la vida. Este sueño invita a la reflexión sobre la importancia de la bondad y el servicio hacia los demás.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.