Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7030 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero

1° 7030 11° 6829 2° 7947 12° 8299 3° 2701 13° 0159 4° 3237 14° 7427 5° 1402 15° 9975 6° 3692 16° 0059 7° 9803 17° 5886 8° 8158 18° 0549 9° 0733 19° 5518 10° 2224 20° 4588

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa es un símbolo de amor y compasión, por lo que soñar con ella puede indicar un deseo de cultivar relaciones más profundas y significativas en la vida. Este sueño invita a la reflexión sobre la importancia de la bondad y el servicio hacia los demás.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.