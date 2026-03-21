La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 20 de marzo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados. Este viernes, 20 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con el excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador. Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y purificación de la mente. Puede indicar que es momento de dejar atrás cargas emocionales y permitir que fluyan nuevas experiencias y oportunidades. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.