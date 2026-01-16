Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5109 - Arroyo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero
|1°
|5109
|11°
|3832
|2°
|8835
|12°
|3341
|3°
|8454
|13°
|7899
|4°
|7207
|14°
|1261
|5°
|7793
|15°
|6186
|6°
|2809
|16°
|3940
|7°
|8066
|17°
|6227
|8°
|8437
|18°
|2864
|9°
|1697
|19°
|3526
|10°
|8078
|20°
|5498
¿Qué significa soñar con Arroyo?
Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.
Además, el arroyo puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de que, al igual que el agua, las situaciones y las emociones son transitorias y siempre están en movimiento.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.