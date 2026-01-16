En esta noticia

Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5109 - Arroyo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

 5109 11° 3832 
 2°8835 12° 3341
 3°8454 13° 7899 
 4°7207 14° 1261 
 5°7793 15° 6186 
 6°2809 16° 3940 
 7°8066 17° 6227 
 8°8437 18° 2864 
 9°169719° 3526 
 10°8078 20° 5498 

¿Qué significa soñar con Arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, el arroyo puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de que, al igual que el agua, las situaciones y las emociones son transitorias y siempre están en movimiento.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

