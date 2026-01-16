Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5109 - Arroyo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

1° 5109 11° 3832 2° 8835 12° 3341 3° 8454 13° 7899 4° 7207 14° 1261 5° 7793 15° 6186 6° 2809 16° 3940 7° 8066 17° 6227 8° 8437 18° 2864 9° 1697 19° 3526 10° 8078 20° 5498

¿Qué significa soñar con Arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, el arroyo puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de que, al igual que el agua, las situaciones y las emociones son transitorias y siempre están en movimiento.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.