Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3784 - La Iglesia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre

1° 3784 11° 7300 2° 0662 12° 3736 3° 6276 13° 0392 4° 6417 14° 3591 5° 9595 15° 0695 6° 2597 16° 3721 7° 0589 17° 3720 8° 9694 18° 5764 9° 2478 19° 3746 10° 7256 20° 5719

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, la Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar que el soñador está buscando pertenencia o enfrentando conflictos morales que requieren reflexión y resolución.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.