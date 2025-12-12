En esta noticia
Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3784 - La Iglesia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre
|1°
|3784
|11°
|7300
|2°
|0662
|12°
|3736
|3°
|6276
|13°
|0392
|4°
|6417
|14°
|3591
|5°
|9595
|15°
|0695
|6°
|2597
|16°
|3721
|7°
|0589
|17°
|3720
|8°
|9694
|18°
|5764
|9°
|2478
|19°
|3746
|10°
|7256
|20°
|5719
¿Qué significa soñar con La Iglesia?
Soñar con la Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, la Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar que el soñador está buscando pertenencia o enfrentando conflictos morales que requieren reflexión y resolución.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.