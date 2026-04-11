Este viernes, 10 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con el Borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de tensiones o preocupaciones. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad y buscar momentos de diversión o despreocupación. Además, el Borracho en los sueños puede representar la falta de control en ciertas áreas de la vida. Puede ser una advertencia sobre el exceso en comportamientos o emociones que necesitan ser manejados con más responsabilidad. Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.