Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5913 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre

 5913 11° 0370 
 2°1881 12° 0101
 3°4509 13° 7688 
 4°1848 14° 0288 
 5°1866 15° 7564 
 6°2488 16° 4958 
 7°1945 17° 3697 
 8°3455 18° 9369 
 9°0805 19° 4779 
 10°1360 20° 9607 

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.