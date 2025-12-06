Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5913 - La Yeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre
|1°
|5913
|11°
|0370
|2°
|1881
|12°
|0101
|3°
|4509
|13°
|7688
|4°
|1848
|14°
|0288
|5°
|1866
|15°
|7564
|6°
|2488
|16°
|4958
|7°
|1945
|17°
|3697
|8°
|3455
|18°
|9369
|9°
|0805
|19°
|4779
|10°
|1360
|20°
|9607
¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.