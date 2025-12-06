Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5913 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre

1° 5913 11° 0370 2° 1881 12° 0101 3° 4509 13° 7688 4° 1848 14° 0288 5° 1866 15° 7564 6° 2488 16° 4958 7° 1945 17° 3697 8° 3455 18° 9369 9° 0805 19° 4779 10° 1360 20° 9607

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.