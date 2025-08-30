Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este sábado 30 de agosto

Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la la previa.

Este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8843 - Balcón

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de agosto

 8843 11° 2069 
 2°7190 12° 3333
 3°3021 13° 0208 
 4°0180 14° 4757 
 5°4629 15° 7635 
 6°2050 16° 1192 
 7°3368 17° 3478 
 8°7177 18° 3745 
 9°2528 19° 5655 
 10°4770 20° 4153 

¿Qué significa soñar con Balcón?

Soñar con el balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este espacio puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de reflexión sobre su situación actual.

Además, el balcón en los sueños puede indicar deseos de libertad y expansión. Puede ser un llamado a salir de la zona de confort y explorar nuevas posibilidades, así como un recordatorio de la importancia de la comunicación y las relaciones con los demás.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

