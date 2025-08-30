Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este sábado 30 de agosto
Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la la previa.
Este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8843 - Balcón
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de agosto
|1°
|8843
|11°
|2069
|2°
|7190
|12°
|3333
|3°
|3021
|13°
|0208
|4°
|0180
|14°
|4757
|5°
|4629
|15°
|7635
|6°
|2050
|16°
|1192
|7°
|3368
|17°
|3478
|8°
|7177
|18°
|3745
|9°
|2528
|19°
|5655
|10°
|4770
|20°
|4153
¿Qué significa soñar con Balcón?
Soñar con el balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este espacio puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de reflexión sobre su situación actual.
Además, el balcón en los sueños puede indicar deseos de libertad y expansión. Puede ser un llamado a salir de la zona de confort y explorar nuevas posibilidades, así como un recordatorio de la importancia de la comunicación y las relaciones con los demás.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
Las más leídas de Información General
Construirán un estadio de última generación en esta ciudad clave del país: dónde quedará y cuándo se inaugura
Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
De un sótano a Wall Street: cómo el cheesecake se convirtió en un negocio millonario que llega al país
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios