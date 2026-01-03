En esta noticia
Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1674 - Gente Negra
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero
|1°
|1674
|11°
|1314
|2°
|4532
|12°
|1228
|3°
|4414
|13°
|1150
|4°
|6965
|14°
|7232
|5°
|3869
|15°
|1702
|6°
|9379
|16°
|4591
|7°
|7715
|17°
|0325
|8°
|8273
|18°
|4295
|9°
|0642
|19°
|6840
|10°
|8821
|20°
|7559
¿Qué significa soñar con Gente Negra?
Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.
Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.