Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1674 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero

1° 1674 11° 1314 2° 4532 12° 1228 3° 4414 13° 1150 4° 6965 14° 7232 5° 3869 15° 1702 6° 9379 16° 4591 7° 7715 17° 0325 8° 8273 18° 4295 9° 0642 19° 6840 10° 8821 20° 7559

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.

Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.