En esta noticia

Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1674 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero

 1674 11° 1314 
 2°4532 12° 1228
 3°4414 13° 1150 
 4°6965 14° 7232 
 5°3869 15° 1702 
 6°9379 16° 4591 
 7°7715 17° 0325 
 8°8273 18° 4295 
 9°064219° 6840 
 10°8821 20° 7559 

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.

Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.