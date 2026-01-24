Este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2846 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 24 de enero

1° 2846 11° 7612 2° 5632 12° 3791 3° 1664 13° 2640 4° 6914 14° 4157 5° 6868 15° 6778 6° 2935 16° 0111 7° 7078 17° 6993 8° 0909 18° 8083 9° 5012 19° 9625 10° 9139 20° 8109

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás.

