Este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2846 - Tomates
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 24 de enero
|1°
|2846
|11°
|7612
|2°
|5632
|12°
|3791
|3°
|1664
|13°
|2640
|4°
|6914
|14°
|4157
|5°
|6868
|15°
|6778
|6°
|2935
|16°
|0111
|7°
|7078
|17°
|6993
|8°
|0909
|18°
|8083
|9°
|5012
|19°
|9625
|10°
|9139
|20°
|8109
¿Qué significa soñar con Tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.