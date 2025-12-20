Este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7963 - Casamiento

1° 7963 11° 3635 2° 0574 12° 2849 3° 1047 13° 5811 4° 7155 14° 4300 5° 0866 15° 5326 6° 9420 16° 6329 7° 6926 17° 4104 8° 9356 18° 3248 9° 5661 19° 3291 10° 0167 20° 9178

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.

Además, el casamiento en los sueños puede representar la integración de diferentes aspectos de uno mismo. Puede ser una señal de que el soñador está listo para aceptar cambios importantes y asumir nuevas responsabilidades en su vida personal o profesional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.