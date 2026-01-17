Este sábado, 17 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5579 - Ladrón
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 17 de enero
|1°
|5579
|11°
|4279
|2°
|6061
|12°
|5814
|3°
|4116
|13°
|2140
|4°
|9329
|14°
|3418
|5°
|3546
|15°
|7830
|6°
|6886
|16°
|7842
|7°
|0962
|17°
|8000
|8°
|4548
|18°
|0244
|9°
|5227
|19°
|1560
|10°
|7876
|20°
|3716
¿Qué significa soñar con Ladrón?
Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás.
Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la libertad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que se está perdiendo o que se desea recuperar.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.