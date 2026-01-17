Este sábado, 17 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5579 - Ladrón

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 17 de enero

1° 5579 11° 4279 2° 6061 12° 5814 3° 4116 13° 2140 4° 9329 14° 3418 5° 3546 15° 7830 6° 6886 16° 7842 7° 0962 17° 8000 8° 4548 18° 0244 9° 5227 19° 1560 10° 7876 20° 3716

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás.

Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la libertad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que se está perdiendo o que se desea recuperar.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.