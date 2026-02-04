Este miércoles, 4 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6462 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 4 de febrero

1° 6462 11° 5898 2° 6143 12° 1310 3° 0014 13° 7344 4° 2303 14° 4768 5° 4723 15° 9426 6° 2468 16° 9480 7° 0547 17° 0140 8° 829 18° 4098 9° 9036 19° 3318 10° 8706 20° 3345

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en los sueños puede representar cambios significativos en la vida, como la transformación personal o la llegada de nuevas oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de adaptarse y fluir con las circunstancias que nos rodean.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.