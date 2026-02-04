Este miércoles, 4 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6462 - Inundación
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 4 de febrero
|1°
|6462
|11°
|5898
|2°
|6143
|12°
|1310
|3°
|0014
|13°
|7344
|4°
|2303
|14°
|4768
|5°
|4723
|15°
|9426
|6°
|2468
|16°
|9480
|7°
|0547
|17°
|0140
|8°
|829
|18°
|4098
|9°
|9036
|19°
|3318
|10°
|8706
|20°
|3345
¿Qué significa soñar con Inundación?
Soñar con una inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.
Además, la inundación en los sueños puede representar cambios significativos en la vida, como la transformación personal o la llegada de nuevas oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de adaptarse y fluir con las circunstancias que nos rodean.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.