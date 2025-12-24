Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4739 - Lluvia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de diciembre

1° 4739 11° 7412 2° 0261 12° 5933 3° 3449 13° 9109 4° 3834 14° 1629 5° 0682 15° 6100 6° 9241 16° 3565 7° 8315 17° 1358 8° 7657 18° 1593 9° 8896 19° 1246 10° 2998 20° 3970

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con la lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está experimentando un proceso de limpieza interna, liberándose de cargas emocionales o situaciones difíciles.

Además, la lluvia en los sueños puede representar la fertilidad y el crecimiento. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos en la vida del soñador y que es un momento propicio para el desarrollo personal y espiritual.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.