Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4739 - Lluvia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de diciembre
|1°
|4739
|11°
|7412
|2°
|0261
|12°
|5933
|3°
|3449
|13°
|9109
|4°
|3834
|14°
|1629
|5°
|0682
|15°
|6100
|6°
|9241
|16°
|3565
|7°
|8315
|17°
|1358
|8°
|7657
|18°
|1593
|9°
|8896
|19°
|1246
|10°
|2998
|20°
|3970
¿Qué significa soñar con Lluvia?
Soñar con la lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está experimentando un proceso de limpieza interna, liberándose de cargas emocionales o situaciones difíciles.
Además, la lluvia en los sueños puede representar la fertilidad y el crecimiento. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos en la vida del soñador y que es un momento propicio para el desarrollo personal y espiritual.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.