Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9562 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero

1° 9562 11° 5280 2° 9783 12° 6989 3° 8807 13° 8620 4° 9378 14° 7560 5° 5634 15° 2358 6° 4133 16° 8876 7° 3283 17° 9672 8° 2650 18° 7962 9° 3820 19° 5527 10° 0794 20° 0407

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.