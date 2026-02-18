Este miércoles, 18 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con el Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y equilibrio en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un punto de apoyo en momentos de incertidumbre. Además, el Palito puede representar la conexión con las raíces y la tradición. Soñar con él puede indicar un deseo de reconectar con aspectos fundamentales de la identidad personal o cultural. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.