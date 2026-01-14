En esta noticia

Este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1457 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 14 de enero

 1457 11° 6314 
 2°5523 12° 8170
 3°8164 13° 4006 
 4°7771 14° 9402 
 5°1685 15° 6545 
 6°8134 16° 2917 
 7°9636 17° 7868 
 8°9617 18° 2668 
 9°833319° 6498 
 10°6677 20° 7795 

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente ante los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que consideramos defectos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

