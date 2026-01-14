En esta noticia
Este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1457 - El Jorobado
|1°
|1457
|11°
|6314
|2°
|5523
|12°
|8170
|3°
|8164
|13°
|4006
|4°
|7771
|14°
|9402
|5°
|1685
|15°
|6545
|6°
|8134
|16°
|2917
|7°
|9636
|17°
|7868
|8°
|9617
|18°
|2668
|9°
|8333
|19°
|6498
|10°
|6677
|20°
|7795
¿Qué significa soñar con El Jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.
Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente ante los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que consideramos defectos.
