Este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1457 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 14 de enero

1° 1457 11° 6314 2° 5523 12° 8170 3° 8164 13° 4006 4° 7771 14° 9402 5° 1685 15° 6545 6° 8134 16° 2917 7° 9636 17° 7868 8° 9617 18° 2668 9° 8333 19° 6498 10° 6677 20° 7795

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente ante los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que consideramos defectos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.