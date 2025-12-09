En esta noticia

Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1411 - Palito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre

 1411 11° 2094 
 2°0997 12° 6962
 3°3898 13° 5538 
 4°1003 14° 5393 
 5°7094 15° 3424 
 6°7739 16° 8496 
 7°9309 17° 4204 
 8°9639 18° 4096 
 9°0613 19° 3127 
 10°8965 20° 6875 

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y equilibrio en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un punto de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el Palito puede representar la conexión con las raíces y la tradición. Soñar con él puede indicar un deseo de reconectar con aspectos fundamentales de la identidad personal o cultural.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.