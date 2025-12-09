Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1411 - Palito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre

1° 1411 11° 2094 2° 0997 12° 6962 3° 3898 13° 5538 4° 1003 14° 5393 5° 7094 15° 3424 6° 7739 16° 8496 7° 9309 17° 4204 8° 9639 18° 4096 9° 0613 19° 3127 10° 8965 20° 6875

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y equilibrio en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un punto de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el Palito puede representar la conexión con las raíces y la tradición. Soñar con él puede indicar un deseo de reconectar con aspectos fundamentales de la identidad personal o cultural.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.