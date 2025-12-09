Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1411 - Palito
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre
|1°
|1411
|11°
|2094
|2°
|0997
|12°
|6962
|3°
|3898
|13°
|5538
|4°
|1003
|14°
|5393
|5°
|7094
|15°
|3424
|6°
|7739
|16°
|8496
|7°
|9309
|17°
|4204
|8°
|9639
|18°
|4096
|9°
|0613
|19°
|3127
|10°
|8965
|20°
|6875
¿Qué significa soñar con Palito?
Soñar con el Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y equilibrio en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un punto de apoyo en momentos de incertidumbre.
Además, el Palito puede representar la conexión con las raíces y la tradición. Soñar con él puede indicar un deseo de reconectar con aspectos fundamentales de la identidad personal o cultural.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.