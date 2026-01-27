En esta noticia

Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5196 - Marido

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero

 5196 11° 9395 
 2°8106 12° 2080
 3°6007 13° 2322 
 4°4698 14° 1486 
 5°2680 15° 4661 
 6°8352 16° 3622 
 7°4121 17° 0104 
 8°6374 18° 6174 
 9°506719° 8544 
 10°1828 20° 3711 

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, confianza y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la estabilidad y el apoyo que se percibe en la vida cotidiana.

Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o inseguridades sobre la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

