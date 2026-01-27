Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5196 - Marido
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero
|1°
|5196
|11°
|9395
|2°
|8106
|12°
|2080
|3°
|6007
|13°
|2322
|4°
|4698
|14°
|1486
|5°
|2680
|15°
|4661
|6°
|8352
|16°
|3622
|7°
|4121
|17°
|0104
|8°
|6374
|18°
|6174
|9°
|5067
|19°
|8544
|10°
|1828
|20°
|3711
¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, confianza y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la estabilidad y el apoyo que se percibe en la vida cotidiana.
Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o inseguridades sobre la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.