Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4535 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero

1° 4535 11° 1541 2° 3286 12° 5427 3° 1099 13° 9726 4° 2344 14° 1426 5° 2212 15° 6385 6° 0724 16° 0762 7° 6839 17° 0413 8° 6209 18° 0183 9° 1229 19° 8038 10° 6004 20° 6657

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida.

Además, el pajarito en los sueños puede representar la comunicación y la expresión personal. Puede indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.