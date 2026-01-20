En esta noticia
Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4535 - Pajarito
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero
|1°
|4535
|11°
|1541
|2°
|3286
|12°
|5427
|3°
|1099
|13°
|9726
|4°
|2344
|14°
|1426
|5°
|2212
|15°
|6385
|6°
|0724
|16°
|0762
|7°
|6839
|17°
|0413
|8°
|6209
|18°
|0183
|9°
|1229
|19°
|8038
|10°
|6004
|20°
|6657
¿Qué significa soñar con Pajarito?
Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida.
Además, el pajarito en los sueños puede representar la comunicación y la expresión personal. Puede indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.