Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4535 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero

 4535 11° 1541 
 2°3286 12° 5427
 3°1099 13° 9726 
 4°2344 14° 1426 
 5°2212 15° 6385 
 6°0724 16° 0762 
 7°6839 17° 0413 
 8°6209 18° 0183 
 9°122919° 8038 
 10°6004 20° 6657 

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida.

Además, el pajarito en los sueños puede representar la comunicación y la expresión personal. Puede indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

