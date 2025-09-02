Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este martes 2 de septiembre

Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este martes en la la previa.

Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6626 - La Misa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre

 6626 11° 9708 
 2°9269 12° 8028
 3°1285 13° 8307 
 4°4965 14° 3403 
 5°1495 15° 6917 
 6°9040 16° 0961 
 7°9508 17° 4268 
 8°2577 18° 9297 
 9°3536 19° 9333 
 10°7533 20° 9168 

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación y perdón en la vida del soñador.

Además, puede indicar un deseo de pertenencia a una comunidad o la necesidad de fortalecer la fe. La Misa en el sueño puede ser un llamado a la reflexión sobre valores y creencias personales.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

