Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este martes 2 de septiembre
Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este martes en la la previa.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6626 - La Misa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre
|1°
|6626
|11°
|9708
|2°
|9269
|12°
|8028
|3°
|1285
|13°
|8307
|4°
|4965
|14°
|3403
|5°
|1495
|15°
|6917
|6°
|9040
|16°
|0961
|7°
|9508
|17°
|4268
|8°
|2577
|18°
|9297
|9°
|3536
|19°
|9333
|10°
|7533
|20°
|9168
¿Qué significa soñar con La Misa?
Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación y perdón en la vida del soñador.
Además, puede indicar un deseo de pertenencia a una comunidad o la necesidad de fortalecer la fe. La Misa en el sueño puede ser un llamado a la reflexión sobre valores y creencias personales.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
Las más leídas de Información General
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Members
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios