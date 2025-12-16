Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4349 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre

1° 4349 11° 8429 2° 8834 12° 5640 3° 7928 13° 8180 4° 3195 14° 1985 5° 6297 15° 4087 6° 9944 16° 5658 7° 3551 17° 5369 8° 1501 18° 4692 9° 1935 19° 7073 10° 1389 20° 9337

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con el cuerpo y la alimentación.

Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza, pero también puede indicar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Es importante considerar el contexto del sueño para una interpretación más precisa.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.