Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4349 - La Carne
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre
|1°
|4349
|11°
|8429
|2°
|8834
|12°
|5640
|3°
|7928
|13°
|8180
|4°
|3195
|14°
|1985
|5°
|6297
|15°
|4087
|6°
|9944
|16°
|5658
|7°
|3551
|17°
|5369
|8°
|1501
|18°
|4692
|9°
|1935
|19°
|7073
|10°
|1389
|20°
|9337
¿Qué significa soñar con La Carne?
Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con el cuerpo y la alimentación.
Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza, pero también puede indicar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Es importante considerar el contexto del sueño para una interpretación más precisa.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.