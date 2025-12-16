En esta noticia

Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4349 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre

 4349 11° 8429 
 2°8834 12° 5640
 3°7928 13° 8180 
 4°3195 14° 1985 
 5°6297 15° 4087 
 6°9944 16° 5658 
 7°3551 17° 5369 
 8°1501 18° 4692 
 9°1935 19° 7073 
 10°1389 20° 9337 

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con el cuerpo y la alimentación.

Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza, pero también puede indicar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Es importante considerar el contexto del sueño para una interpretación más precisa.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.