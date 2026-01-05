En esta noticia

Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7794 - Cementerio

 7794 11° 5010 
 2°8280 12° 0158
 3°1491 13° 7498 
 4°4967 14° 4306 
 5°7133 15° 2854 
 6°1938 16° 5618 
 7°0011 17° 4075 
 8°7823 18° 4671 
 9°064319° 8162 
 10°4765 20° 1555 

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con el cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.

Además, el cementerio en los sueños puede representar la introspección y el proceso de duelo. Puede ser una invitación a confrontar emociones reprimidas o a reflexionar sobre la mortalidad y el significado de la vida.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.