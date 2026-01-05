Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7794 - Cementerio
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero
|1°
|7794
|11°
|5010
|2°
|8280
|12°
|0158
|3°
|1491
|13°
|7498
|4°
|4967
|14°
|4306
|5°
|7133
|15°
|2854
|6°
|1938
|16°
|5618
|7°
|0011
|17°
|4075
|8°
|7823
|18°
|4671
|9°
|0643
|19°
|8162
|10°
|4765
|20°
|1555
¿Qué significa soñar con Cementerio?
Soñar con el cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.
Además, el cementerio en los sueños puede representar la introspección y el proceso de duelo. Puede ser una invitación a confrontar emociones reprimidas o a reflexionar sobre la mortalidad y el significado de la vida.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.