Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3059 - Las Plantas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre
|1°
|3059
|11°
|8166
|2°
|3174
|12°
|5091
|3°
|7115
|13°
|2429
|4°
|0672
|14°
|3590
|5°
|8686
|15°
|0710
|6°
|4282
|16°
|4335
|7°
|2340
|17°
|6331
|8°
|8107
|18°
|5791
|9°
|3402
|19°
|7671
|10°
|1527
|20°
|2201
¿Qué significa soñar con Las Plantas?
Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.
Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas en los sueños también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.