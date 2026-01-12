En esta noticia

Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6554 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero

 6554 11° 6726 
 2°4660 12° 4570
 3°8626 13° 6896 
 4°0319 14° 6301 
 5°1713 15° 4731 
 6°6440 16° 8219 
 7°9380 17° 3314 
 8°4780 18° 4901 
 9°732419° 0058 
 10°8434 20° 0226 

Te puede interesar

Ni harina ni azúcar: cómo elaborar unos panqueques nutritivos para la merienda o el mate

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones personales y en el trabajo.

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Colocar vinagre en los huevos fritos: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo