Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6554 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero

1° 6554 11° 6726 2° 4660 12° 4570 3° 8626 13° 6896 4° 0319 14° 6301 5° 1713 15° 4731 6° 6440 16° 8219 7° 9380 17° 3314 8° 4780 18° 4901 9° 7324 19° 0058 10° 8434 20° 0226

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones personales y en el trabajo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.