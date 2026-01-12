Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6554 - La Vaca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero
|1°
|6554
|11°
|6726
|2°
|4660
|12°
|4570
|3°
|8626
|13°
|6896
|4°
|0319
|14°
|6301
|5°
|1713
|15°
|4731
|6°
|6440
|16°
|8219
|7°
|9380
|17°
|3314
|8°
|4780
|18°
|4901
|9°
|7324
|19°
|0058
|10°
|8434
|20°
|0226
¿Qué significa soñar con La Vaca?
Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.
Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones personales y en el trabajo.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.