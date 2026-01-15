En esta noticia
Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9478 - Ramera
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero
|1°
|9478
|11°
|9216
|2°
|9940
|12°
|8208
|3°
|4140
|13°
|8173
|4°
|3631
|14°
|7811
|5°
|8212
|15°
|4520
|6°
|2096
|16°
|0530
|7°
|5946
|17°
|1827
|8°
|9942
|18°
|5952
|9°
|7193
|19°
|6904
|10°
|3458
|20°
|5140
¿Qué significa soñar con Ramera?
Soñar con la ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida diaria.
Además, la figura de la ramera en los sueños puede representar la necesidad de explorar nuevas experiencias o la sensación de estar atrapado en una rutina. Puede ser un llamado a liberarse de las restricciones y a abrazar la autenticidad personal.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.