En esta noticia

Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9478 - Ramera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

 9478 11° 9216 
 2°9940 12° 8208
 3°4140 13° 8173 
 4°3631 14° 7811 
 5°8212 15° 4520 
 6°2096 16° 0530 
 7°5946 17° 1827 
 8°9942 18° 5952 
 9°719319° 6904 
 10°3458 20° 5140 

Te puede interesar

Inauguraron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa

¿Qué significa soñar con Ramera?

Soñar con la ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida diaria.

Además, la figura de la ramera en los sueños puede representar la necesidad de explorar nuevas experiencias o la sensación de estar atrapado en una rutina. Puede ser un llamado a liberarse de las restricciones y a abrazar la autenticidad personal.

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora