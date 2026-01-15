Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9478 - Ramera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

1° 9478 11° 9216 2° 9940 12° 8208 3° 4140 13° 8173 4° 3631 14° 7811 5° 8212 15° 4520 6° 2096 16° 0530 7° 5946 17° 1827 8° 9942 18° 5952 9° 7193 19° 6904 10° 3458 20° 5140

¿Qué significa soñar con Ramera?

Soñar con la ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida diaria.

Además, la figura de la ramera en los sueños puede representar la necesidad de explorar nuevas experiencias o la sensación de estar atrapado en una rutina. Puede ser un llamado a liberarse de las restricciones y a abrazar la autenticidad personal.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.