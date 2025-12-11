Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0500 - Huevos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre
|1°
|0500
|11°
|3743
|2°
|4108
|12°
|6691
|3°
|7826
|13°
|9455
|4°
|8584
|14°
|7033
|5°
|3974
|15°
|0478
|6°
|6782
|16°
|1434
|7°
|1852
|17°
|7141
|8°
|4177
|18°
|7025
|9°
|1328
|19°
|5484
|10°
|3533
|20°
|7004
¿Qué significa soñar con Huevos?
Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas oportunidades y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador.
Además, este sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones o relaciones. Los huevos, al ser delicados, pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger lo que se está desarrollando en la vida personal o profesional.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.