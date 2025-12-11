Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0500 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre

1° 0500 11° 3743 2° 4108 12° 6691 3° 7826 13° 9455 4° 8584 14° 7033 5° 3974 15° 0478 6° 6782 16° 1434 7° 1852 17° 7141 8° 4177 18° 7025 9° 1328 19° 5484 10° 3533 20° 7004

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas oportunidades y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador.

Además, este sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones o relaciones. Los huevos, al ser delicados, pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger lo que se está desarrollando en la vida personal o profesional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.