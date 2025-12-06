Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0290 - El Miedo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre

1° 0290 11° 3899 2° 7603 12° 0786 3° 2313 13° 8685 4° 7658 14° 3942 5° 7780 15° 8135 6° 0062 16° 3491 7° 4751 17° 8655 8° 5511 18° 1162 9° 9574 19° 7511 10° 4125 20° 5203

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.