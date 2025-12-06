En esta noticia
Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0290 - El Miedo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre
|1°
|0290
|11°
|3899
|2°
|7603
|12°
|0786
|3°
|2313
|13°
|8685
|4°
|7658
|14°
|3942
|5°
|7780
|15°
|8135
|6°
|0062
|16°
|3491
|7°
|4751
|17°
|8655
|8°
|5511
|18°
|1162
|9°
|9574
|19°
|7511
|10°
|4125
|20°
|5203
¿Qué significa soñar con El Miedo?
Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.
Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.