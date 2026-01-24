En esta noticia

Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7202 - Niño

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero

 7202 11° 8475 
 2°3609 12° 5846
 3°9836 13° 7350 
 4°9353 14° 4198 
 5°2124 15° 9766 
 6°0204 16° 7275 
 7°6309 17° 4930 
 8°4346 18° 8142 
 9°375619° 4496 
 10°6185 20° 7591 

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con el Niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la alegría de la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, o puede representar aspectos de uno mismo que necesitan ser cuidados y protegidos.

Además, el Niño en los sueños puede indicar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto que requiere creatividad y entusiasmo. También puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y abierta ante la vida.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

