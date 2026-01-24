Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7202 - Niño

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero

1° 7202 11° 8475 2° 3609 12° 5846 3° 9836 13° 7350 4° 9353 14° 4198 5° 2124 15° 9766 6° 0204 16° 7275 7° 6309 17° 4930 8° 4346 18° 8142 9° 3756 19° 4496 10° 6185 20° 7591

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con el Niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la alegría de la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, o puede representar aspectos de uno mismo que necesitan ser cuidados y protegidos.

Además, el Niño en los sueños puede indicar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto que requiere creatividad y entusiasmo. También puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y abierta ante la vida.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.