Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7202 - Niño
|1°
|7202
|11°
|8475
|2°
|3609
|12°
|5846
|3°
|9836
|13°
|7350
|4°
|9353
|14°
|4198
|5°
|2124
|15°
|9766
|6°
|0204
|16°
|7275
|7°
|6309
|17°
|4930
|8°
|4346
|18°
|8142
|9°
|3756
|19°
|4496
|10°
|6185
|20°
|7591
¿Qué significa soñar con Niño?
Soñar con el Niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la alegría de la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, o puede representar aspectos de uno mismo que necesitan ser cuidados y protegidos.
Además, el Niño en los sueños puede indicar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto que requiere creatividad y entusiasmo. También puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y abierta ante la vida.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.