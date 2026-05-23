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Durante este viernes, 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 4148 - Muerto que habla
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 22 de mayo
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¿Qué significa soñar con Muerto que habla?
Soñar con El Muerto que habla suele simbolizar mensajes del inconsciente y asuntos pendientes con el pasado que piden cierre, perdón o comprensión.
Si la voz transmite calma, indica guía y protección; si inquieta o confunde, advierte culpas, miedos o límites que debes atender.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.