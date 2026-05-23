En esta noticia

Durante este viernes, 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 4148 - Muerto que habla

Te puede interesar

Adiós a la aspiradora robot | Este novedoso electrodoméstico transforma la forma de limpiar la casa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 22 de mayo

 4148 11° 8439 
 2°1188 12° 9128
 3°4737 13° 8274 
 4°7736 14° 4248 
 5°6419 15° 5686 
 6°4158 16° 6733 
 7°9819 17° 4568 
 8°8629 18° 2892 
 9°112519° 0809 
 10°2150 20° 7718 

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con El Muerto que habla suele simbolizar mensajes del inconsciente y asuntos pendientes con el pasado que piden cierre, perdón o comprensión.

Si la voz transmite calma, indica guía y protección; si inquieta o confunde, advierte culpas, miedos o límites que debes atender.

Te puede interesar

Revelación del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más inmensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región