Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7762 - Inundación
|1°
|7762
|11°
|6743
|2°
|5588
|12°
|0309
|3°
|2107
|13°
|1057
|4°
|6907
|14°
|9764
|5°
|0390
|15°
|1359
|6°
|3628
|16°
|3897
|7°
|1155
|17°
|5952
|8°
|0462
|18°
|2305
|9°
|3380
|19°
|4212
|10°
|5322
|20°
|9131
¿Qué significa soñar con Inundación?
Soñar con una inundación puede simbolizar emociones abrumadoras o situaciones en la vida que se sienten fuera de control. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos, ansiedades o cambios significativos que están afectando al soñador.
Además, la inundación en un sueño puede representar la necesidad de liberar sentimientos reprimidos o de enfrentar problemas que han sido ignorados. Puede ser una señal de que es momento de abordar lo que se ha acumulado y buscar una solución.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.