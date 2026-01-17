Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7762 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

1° 7762 11° 6743 2° 5588 12° 0309 3° 2107 13° 1057 4° 6907 14° 9764 5° 0390 15° 1359 6° 3628 16° 3897 7° 1155 17° 5952 8° 0462 18° 2305 9° 3380 19° 4212 10° 5322 20° 9131

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación puede simbolizar emociones abrumadoras o situaciones en la vida que se sienten fuera de control. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos, ansiedades o cambios significativos que están afectando al soñador.

Además, la inundación en un sueño puede representar la necesidad de liberar sentimientos reprimidos o de enfrentar problemas que han sido ignorados. Puede ser una señal de que es momento de abordar lo que se ha acumulado y buscar una solución.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.