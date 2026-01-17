En esta noticia

Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7762 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

 7762 11° 6743 
 2°5588 12° 0309
 3°2107 13° 1057 
 4°6907 14° 9764 
 5°0390 15° 1359 
 6°3628 16° 3897 
 7°1155 17° 5952 
 8°0462 18° 2305 
 9°338019° 4212 
 10°5322 20° 9131 

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación puede simbolizar emociones abrumadoras o situaciones en la vida que se sienten fuera de control. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos, ansiedades o cambios significativos que están afectando al soñador.

Además, la inundación en un sueño puede representar la necesidad de liberar sentimientos reprimidos o de enfrentar problemas que han sido ignorados. Puede ser una señal de que es momento de abordar lo que se ha acumulado y buscar una solución.

Te puede interesar

Adiós al cansancio: la hierba para agregar al mate que te da energía y mejora la atención

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Construyen una carretera que unirá dos ciudades importantes y será la obra más relevante en décadas