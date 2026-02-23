Este sábado, 21 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con los sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los niños a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de cuidar y proteger a los seres queridos, así como la necesidad de mantener lazos cercanos con la familia. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de nuestra infancia o la inocencia perdida. Pueden ser un recordatorio de la importancia de jugar y disfrutar de la vida, así como de la responsabilidad que sentimos hacia las nuevas generaciones. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.