Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 11 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja instintos básicos, como la alimentación, la sexualidad o la vitalidad. La carne en los sueños puede representar también la conexión con el cuerpo y la materialidad de la vida. Además, soñar con carne puede tener connotaciones emocionales, como la vulnerabilidad o la agresividad. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar una lucha interna o la necesidad de nutrirse emocionalmente, sugiriendo que se deben atender aspectos de la vida que han sido descuidados. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.