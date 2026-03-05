Este miércoles, 4 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con "El enamorado" puede simbolizar la búsqueda de amor y conexión emocional en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos profundos de romance y la necesidad de establecer relaciones significativas. Además, puede representar decisiones importantes en el ámbito amoroso, sugiriendo que el soñador está en una encrucijada emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las elecciones que se hacen en el amor y las implicaciones que estas pueden tener en el futuro. La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.