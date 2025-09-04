Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este miércoles 3 de septiembre
Descubre qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la nocturna este miércoles.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5769 - Vicios
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre
|1°
|5769
|11°
|5482
|2°
|7677
|12°
|3433
|3°
|3130
|13°
|5212
|4°
|4615
|14°
|2206
|5°
|7892
|15°
|2407
|6°
|8488
|16°
|4050
|7°
|8049
|17°
|6740
|8°
|1874
|18°
|2707
|9°
|1661
|19°
|0986
|10°
|0542
|20°
|9928
¿Qué significa soñar con Vicios?
Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Estos sueños a menudo indican que estamos conscientes de nuestras debilidades y que necesitamos confrontarlas para lograr un cambio positivo en nuestra vida.
Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la necesidad de liberarse de ataduras emocionales. Este tipo de sueño puede ser una invitación a reflexionar sobre nuestras elecciones y a buscar un equilibrio más saludable en nuestras acciones diarias.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
