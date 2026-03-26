La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 25 de marzo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre. Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad. Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.