Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6748 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero

 6748 11° 9623 
 2°4138 12° 9048
 3°2100 13° 2645 
 4°5778 14° 7376 
 5°8882 15° 0256 
 6°9172 16° 1211 
 7°9035 17° 8300 
 8°5542 18° 5534 
 9°446019° 9750 
 10°4707 20° 2571 

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede representar una conexión con el pasado y la búsqueda de sabiduría o lecciones que se pueden aprender de experiencias pasadas. La comunicación con un muerto en sueños puede ser una forma de procesar el duelo o de recibir orientación en momentos difíciles.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

