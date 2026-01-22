Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6748 - Muerto que habla
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero
|1°
|6748
|11°
|9623
|2°
|4138
|12°
|9048
|3°
|2100
|13°
|2645
|4°
|5778
|14°
|7376
|5°
|8882
|15°
|0256
|6°
|9172
|16°
|1211
|7°
|9035
|17°
|8300
|8°
|5542
|18°
|5534
|9°
|4460
|19°
|9750
|10°
|4707
|20°
|2571
¿Qué significa soñar con Muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.
Además, puede representar una conexión con el pasado y la búsqueda de sabiduría o lecciones que se pueden aprender de experiencias pasadas. La comunicación con un muerto en sueños puede ser una forma de procesar el duelo o de recibir orientación en momentos difíciles.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.