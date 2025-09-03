Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este martes 2 de septiembre

Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este martes en la nocturna.

En esta noticia

Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 0024 - Caballo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre

 0024 11° 4150 
 2°5537 12° 6287
 3°6289 13° 3272 
 4°6739 14° 1608 
 5°7558 15° 8082 
 6°5113 16° 6523 
 7°3377 17° 4621 
 8°0306 18° 0149 
 9°0325 19° 5062 
 10°2188 20° 1526 

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, así como el deseo de explorar nuevas oportunidades.

Además, el caballo en los sueños puede reflejar la pasión y el impulso en las relaciones personales. Puede indicar que se está en un momento de crecimiento y transformación, donde se busca un mayor control sobre las emociones y las decisiones.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá