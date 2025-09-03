Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este martes 2 de septiembre
Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este martes en la nocturna.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0024 - Caballo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre
|1°
|0024
|11°
|4150
|2°
|5537
|12°
|6287
|3°
|6289
|13°
|3272
|4°
|6739
|14°
|1608
|5°
|7558
|15°
|8082
|6°
|5113
|16°
|6523
|7°
|3377
|17°
|4621
|8°
|0306
|18°
|0149
|9°
|0325
|19°
|5062
|10°
|2188
|20°
|1526
¿Qué significa soñar con Caballo?
Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, así como el deseo de explorar nuevas oportunidades.
Además, el caballo en los sueños puede reflejar la pasión y el impulso en las relaciones personales. Puede indicar que se está en un momento de crecimiento y transformación, donde se busca un mayor control sobre las emociones y las decisiones.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
