Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0024 - Caballo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre

1° 0024 11° 4150 2° 5537 12° 6287 3° 6289 13° 3272 4° 6739 14° 1608 5° 7558 15° 8082 6° 5113 16° 6523 7° 3377 17° 4621 8° 0306 18° 0149 9° 0325 19° 5062 10° 2188 20° 1526

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, así como el deseo de explorar nuevas oportunidades.

Además, el caballo en los sueños puede reflejar la pasión y el impulso en las relaciones personales. Puede indicar que se está en un momento de crecimiento y transformación, donde se busca un mayor control sobre las emociones y las decisiones.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.