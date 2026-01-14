En esta noticia
Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9462 - Inundación
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero
|1°
|9462
|11°
|0798
|2°
|7678
|12°
|4367
|3°
|7148
|13°
|4283
|4°
|3313
|14°
|6292
|5°
|4283
|15°
|8584
|6°
|5469
|16°
|8098
|7°
|1422
|17°
|6592
|8°
|2690
|18°
|8472
|9°
|0875
|19°
|8353
|10°
|1830
|20°
|6777
¿Qué significa soñar con Inundación?
Soñar con una inundación puede simbolizar emociones abrumadoras o situaciones en la vida que se sienten fuera de control. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos, ansiedades o cambios significativos que están afectando al soñador.
Además, la inundación en un sueño puede representar la necesidad de liberar sentimientos reprimidos o de enfrentar problemas que han sido ignorados. Puede ser una señal de que es momento de abordar lo que se ha acumulado y buscar una solución.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.