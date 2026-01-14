En esta noticia

Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9462 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero

 9462 11° 0798 
 2°7678 12° 4367
 3°7148 13° 4283 
 4°3313 14° 6292 
 5°4283 15° 8584 
 6°5469 16° 8098 
 7°1422 17° 6592 
 8°2690 18° 8472 
 9°087519° 8353 
 10°1830 20° 6777 

Te puede interesar

Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor manera de eliminar el óxido de cualquier superficie al instante

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación puede simbolizar emociones abrumadoras o situaciones en la vida que se sienten fuera de control. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos, ansiedades o cambios significativos que están afectando al soñador.

Además, la inundación en un sueño puede representar la necesidad de liberar sentimientos reprimidos o de enfrentar problemas que han sido ignorados. Puede ser una señal de que es momento de abordar lo que se ha acumulado y buscar una solución.

Te puede interesar

Zarpa el “gigante de los mares”: el buque eléctrico más enorme del planeta unirá dos naciones y será el más rápido

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Inaugurán un tren de gran velocidad que viajará a más de 500 km/h y unirá la capital con el interior