Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9462 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero

1° 9462 11° 0798 2° 7678 12° 4367 3° 7148 13° 4283 4° 3313 14° 6292 5° 4283 15° 8584 6° 5469 16° 8098 7° 1422 17° 6592 8° 2690 18° 8472 9° 0875 19° 8353 10° 1830 20° 6777

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación puede simbolizar emociones abrumadoras o situaciones en la vida que se sienten fuera de control. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos, ansiedades o cambios significativos que están afectando al soñador.

Además, la inundación en un sueño puede representar la necesidad de liberar sentimientos reprimidos o de enfrentar problemas que han sido ignorados. Puede ser una señal de que es momento de abordar lo que se ha acumulado y buscar una solución.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.