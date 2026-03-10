Este lunes, 9 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con el San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por su poder para ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en los sueños puede indicar la necesidad de apoyo en momentos complicados. Además, el sueño puede reflejar la esperanza de que se cumplan deseos o peticiones. La figura del San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de que la fe y la perseverancia son clave para superar obstáculos y alcanzar metas. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.