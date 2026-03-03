Este lunes, 2 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con una lombriz puede simbolizar la transformación y el cambio. Este sueño a menudo sugiere que se están procesando emociones ocultas o que se está lidiando con situaciones difíciles en la vida. Las lombrices, al ser criaturas que descomponen materia orgánica, pueden representar la necesidad de dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Además, soñar con lombrices puede indicar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un reflejo de preocupaciones sobre la salud o el bienestar personal. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre lo que se necesita purgar o sanar en la vida del soñador. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.