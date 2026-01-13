Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2357 - El Jorobado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero
|1°
|2357
|11°
|5323
|2°
|4252
|12°
|2336
|3°
|4289
|13°
|5009
|4°
|7578
|14°
|1119
|5°
|9932
|15°
|1661
|6°
|5289
|16°
|2189
|7°
|8381
|17°
|0687
|8°
|4663
|18°
|3663
|9°
|8361
|19°
|1349
|10°
|4953
|20°
|0766
¿Qué significa soñar con El Jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.
Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente ante los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que consideramos defectos.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.