Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2357 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero

1° 2357 11° 5323 2° 4252 12° 2336 3° 4289 13° 5009 4° 7578 14° 1119 5° 9932 15° 1661 6° 5289 16° 2189 7° 8381 17° 0687 8° 4663 18° 3663 9° 8361 19° 1349 10° 4953 20° 0766

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente ante los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que consideramos defectos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.