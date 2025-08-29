Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este jueves 28 de agosto
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la nocturna este jueves.
Este jueves, 28 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4730 - Santa Rosa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de agosto
|1°
|4730
|11°
|6067
|2°
|4797
|12°
|2143
|3°
|5630
|13°
|7333
|4°
|9314
|14°
|8478
|5°
|5427
|15°
|3055
|6°
|2956
|16°
|0788
|7°
|1932
|17°
|8260
|8°
|2070
|18°
|7104
|9°
|4615
|19°
|5518
|10°
|9748
|20°
|5040
¿Qué significa soñar con Santa Rosa?
Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.
Además, la Santa Rosa puede representar la pureza y la devoción. Soñar con ella puede indicar un deseo de conexión con lo divino y un anhelo de vivir con integridad y amor hacia los demás.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
