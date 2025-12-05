En esta noticia
Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5050 - El Pan
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre
|1°
|5050
|11°
|9140
|2°
|0260
|12°
|1184
|3°
|5393
|13°
|2597
|4°
|2235
|14°
|9395
|5°
|0958
|15°
|4357
|6°
|8745
|16°
|1999
|7°
|3502
|17°
|6971
|8°
|5518
|18°
|7106
|9°
|1584
|19°
|6705
|10°
|7248
|20°
|3919
¿Qué significa soñar con El Pan?
Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.
Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.