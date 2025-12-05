Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5050 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre

1° 5050 11° 9140 2° 0260 12° 1184 3° 5393 13° 2597 4° 2235 14° 9395 5° 0958 15° 4357 6° 8745 16° 1999 7° 3502 17° 6971 8° 5518 18° 7106 9° 1584 19° 6705 10° 7248 20° 3919

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.